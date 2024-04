Plus Grenzau

„Werden in Düsseldorf alles probieren“: TTC Grenzau gastiert am letzten Spieltag beim Rekordmeister

i Top-Spieler der Liga: Anton Källberg. Foto: Tom Weller/dpa

Nach den vielen Wochen im Dunstkreis der Play-off-Plätze ist dem TTC Zugbrücke Grenzau im Endspurt der Saison ein bisschen die Luft ausgegangen. Zuletzt musste sich die Mannschaft von Trainer Slobodan Grujic viermal in Folge ihren Gegnern geschlagen geben, hat aber am Sonntag die Chance, am letzten Spieltag der Punktrunde in der Tischtennis-Bundesliga (TTBL) noch einmal ein fettes Ausrufezeichen zu setzen.