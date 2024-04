Plus Rhein-Lahn

Begeisterte Grundschüler: „Schnuppermobil“ des Tischtennis-Verbands macht Halt in Fachbach und Nastätten

Von Nico Schmidt

i Gelungene Aktion: Das „Schnuppermobil“ des Tischtennis-Verbandes Rheinland/Rheinhessen machte heimischen Grundschülern in Fachbach und Nastätten Appetit auf schnellsten Rückschlagsport der Welt. Foto: Nico Schmidt

Station im RLZ-Land machte unlängst das „Schnuppermobil“ des Tischtennis-Verbandes Rheinland/Rheinhessen (RTTVR) in zwei Grundschulen der Region: Zunächst gab's den Halt in Fachbach Halt, bevor es einen Tag später in Nastätten mit Trainer Erhard Mindermann und Engagierten der ortsansässigen Vereine für viele strahlende Kinderaugen sorgte.