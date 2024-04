Plus Kirn

Meister TTC Kirn tilgt auch den letzten Makel: Finale Niederlage tut nicht mehr weh

Von Gert Adolphi

Meisterschaft und Aufstieg hatten die Tischtennisspieler des TTC Grün-Weiß Kirn bereits in der Tasche, am letzten Saisonwochenende tilgten sie auch den letzten Makel ihrer so überragenden Bilanz. Sie schlugen im Heimspiel den SV Windhagen mit 7:3, revanchierten sich für die 4:6-Hinspielniederlage und haben damit im Verlauf der Runde alle Mannschaften der Verbandsoberliga mindestens ein Mal bezwungen.