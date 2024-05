9:0 und 5:4 – Der Einstand in der Regional- und Süd-West-Liga kann sich sehen lassen

Sabrina Heil streckte sich erfolgreich und setzte mit den Frauen 40 des TC Rhein-Lahn Lahnstein gleich ein Ausrufezeichen. Der Aufsteiger bestückte gleich sein eigenes Punktekonto bei der Heimpremiere auf der Anlage an der Stolzenfelsstraße. Der TSC Mainz musste am Samstagabend nach dem 4:5 mit leeren Händen zurück in die Landeshauptstadt fahren. Foto: Andreas Hergenhahn