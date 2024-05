Plus Kreis Neuwied LG Rhein-Wied strahlt: Platz eins in Europa, viele Normen und Medaillen Von René Weiss i Celina Medinger hat über 100 Meter die Norm für die deutsche U 18-Meisterschaft erreicht. Foto: René Weiss Bis die großen Meisterschaften in der Stadion-Leichtathletik anstehen, ist noch etwas Zeit, aber schon in den ersten Wochen der Freiluftsaison 2024 haben die Läufer, Springer und Werfer der LG Rhein-Wied mit vielversprechenden Ergebnissen sowie ersten Titeln auf sich aufmerksam gemacht. Lesezeit: 4 Minuten

Die Leichtathletik boomt in den fünf Stammvereinen der LG. Zuletzt waren über 100 Rhein-Wied-Starts bei verschiedenen Sportfesten keine Seltenheit. Beim selbst veranstalteten Werfertag auf dem Koblenzer Oberwerth gab es auch dank starker Beteiligung der Einheimischen mit 150 Meldungen einen Teilnehmerrekord. In Breite und Spitze passt es bei den Athleten in ...