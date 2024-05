Plus Idar-Oberstein Stadengaststätte in Idar-Oberstein: Bald ist Schluss für Eric Nothof Von Vera Müller i Vor einem Jahr noch voller Vorfreude, nun ist Schluss: Eric Nothof zieht sich als Pächter der Stadengaststätte zurück. Foto: Hosser (Archiv) Das kommt durchaus überraschend, schon nach einem Jahr ist Schluss. Am 6. Mai hatte die Stadengaststätte neu eröffnet. Ende Mai gehen erst einmal wieder die Lichter aus. Mit dem Zweiten Vorsitzenden des TuS Tiefenstein, Eric Nothof, war im Frühjahr 2023 ein neuer Pächter gefunden worden. Die Freude und die Euphorie am Start waren groß. Lesezeit: 2 Minuten

Nothof, von Beruf Logistikmeister erzählte damals im NZ-Gespräch: „Wir haben im Vorstand hin und her überlegt. Dann fiel die Entscheidung, dass wir die Konzession als Verein erwerben wollen: in Person von Michael Brill und mir.“ Dann habe man sich die Frage gestellt, wer denn die Gaststätte betreiben könne. So reifte ...