Kolberg ist schnell unterwegs – Läuferin der LG Kreis Ahrweiler auf gutem Weg in der Olympiavorbereitung

Majtie Kolberg von der LG Kreis Ahrweiler setzt ihren Start in die Olympia-Saison erfolgreich fort. Mit ihrem Sieg zuletzt in Karlsruhe über 800 Meter in 2:00,88 Minuten hatte sie bereits die Bestätigungsnorm für die Teilnahme an den Olympischen Spielen in Paris im August 2024 unterboten. Für die Euromeisterschaften in Rom im Juni 2024 war sie bereits durch ihre Leistung aus dem Vorjahr (1:59,68 Minuten) qualifiziert.

Anzeige

Jetzt folgten Wettkämpfe, um Rennerfahrungen zu sammeln und sich im internationalen Ranking weiter nach vorn zu schieben. So lief sie in Montreuil in der Nähe von Paris als Vierte in einem Weltklassefeld eine Zeit von 2:00,99 Minuten.

Drei Tag später konnte sie sich bei ihrem Sieg in Rehlingen in 2:01,08 Minuten auf der Zielgeraden sogar an der britischen Olympia-Siebten Alexandra Bell vorbeischieben. Kolbergs Sieg fiel mit vier Hundertstelsekunden denkbar knapp aus. Zur weiteren Vorbereitung auf die Europameisterschaften fährt Kolberg nun in ein Höhentrainingslager nach St. Moritz.