Plus Erding Lutz Kohlhaas wieder bei einer DM am Start: Fabian Mayer mit besten Goldchancen Von Heinz Hofmann Mit unterschiedlichen Erwartungen fahren die fünf heimischen Leichtathleten am Wochenende zu den Deutschen Meisterschaften der Senioren nach Erding bei München.

Die größten Erfolgsaussichten hat der Tiefensteiner Wurfspezialist Fabian Mayer, der in der Altersklasse M35 sowohl im Kugelstoßen als auch im Diskuswurf die Melderangliste anführt. Mayer, der für die TuS Kirn startet, hat das durchaus realistische Ziel, wie bereits 2022, wieder in beiden Disziplinen den Titel zu holen. Sein ebenfalls in Tiefenstein ...