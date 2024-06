Plus Walldorf Jonas Jäckel ist Favorit im Weitsprung bei Süddeutscher Meisterschaft – Lukas hat Achillessehnenbeschwerden Heinz Hofmann Von Sascha Nicolay i Der Weitsprung ist die Paradedisziplin von TVO-Mehrkämpfer Jonas Jäckel. In Erding kann er in dieser Einzeldisziplin durchaus Süddeutscher Meister werden. Foto: Ralf Görlitz Der 17-jährige Mehrkämpfer Jonas Jäckel vom TV 1848 Oberstein nimmt am Wochenende an den Süddeutschen Meisterschaften der U18-Leichtathleten in Walldorf teil. Bei seinen diesjährigen Wettkämpfen konnte er in mehreren Disziplinen und mit einigen persönlichen Bestleistungen die hohen Qualifikationsnormen für die Einzeldisziplinen übertreffen und sich einen Startplatz für die Meisterschaften sichern. Lesezeit: 1 Minute

Am Samstag geht der TVO-Athlet in seiner Paradedisziplin, dem Weitsprung, an den Start. Auf der Meldeliste rangiert er auf Platz eins und hat die Favoritenrolle inne. Am Sonntag will Jäckel sich mit den Spezialisten beim 110m-Hürdensprint messen. Mit seiner Meldezeit von 14,50 Sekunden rangiert er hier ebenfalls unter den Besten. ...