Plus Nizza

Tobias Lautwein zurück in der Weltspitze: Herkersdorfer als Nachrücker Sechster bei der Hyrox-WM

Von Frank Steinseifer

i Bei der Hyrox-WM 2024 in Nizza belegte Ex-Welt- und Europameister Tobias Lautwein im Starterfeld den sechsten Platz. Foto: Roberta Buono/sportograf

„World Champion of Fitness 2021“ in Leipzig, Europameister in neuer Weltrekordzeit in Maastricht 2022: Der gebürtige Herkersdorfer Tobias Lautwein hat in der noch jungen Fitnesssportart „Hyrox“ schon größte Erfolge gefeiert und ist das Aushängeschild von Hyrox Germany.