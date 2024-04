Plus St. Wendel Jörg Fritsch gewinnt in St. Wendel mit starker Leistung – Auch Yvonne Hanß landet auf Platz eins i Ein zufriedener Jörg Fritsch unmittelbar nach dem Zieleinlauf des Halbmarathons in St. Wendel. Foto: Silke Fritsch Super gelaufen ist es für Jörg Fritsch vom VfL Algenrodt und für Ivonne Hanß vom TuS Mörschied beim Globus-Marathon in St. Wendel. Beide feierten tSiege in ihrer jeweiligen Altersklasse. Lesezeit: 1 Minute

Jörg Fritsch lief den Halbmarathon in genau 1:27:49 Stunden und gewann souverän mit fast vier Minuten Vorsprung die Altersklasse M55. 38 Starter gingen in dieser Altersklasse auf die Strecke, und so ist die Leistung Fritsch hoch zu bewerten. „Ich bin mega happy und absolut zufrieden, es war für mich ein ...