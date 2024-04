Plus Kelsterbach/Rhein-Lahn

Geher Nicole Hörl und Jakob Kellen überzeugen bei DM in Kelsterbach

Von Dr. Wolfgang Schaefer

Bei den Deutschen Meisterschaften im Straßengehen in Kelsterbach feierten Nicole Hörl und Jakob Kellen vom Diezer TSK Oranien ihr Wettkampfdebüt. Nicole Hörl (W 50) ging über 10 Kilometer als Titelverteidigerin an den Start, hatte aber dieses Mal keine Chance, den Titel gegen die drei Jahre jüngere Vogtländer Top-Geherin Bianca Schenker zu verteidigen, zumal sie in den vergangenen drei Wochen wegen einer Verletzung kein ernsthaftes Vorbereitungstraining absolvieren konnte. Unter diesen Umständen lieferte Nicole Hörl trotzdem ein überzeugendes Rennen ab, zumal sie diesmal im Feld keine gleichstarken Partner fand und daher den größten Teil der Distanz im Alleingang bestreiten musste. Umso überzeugender ist daher ihre Vizemeisterschaft in 1:03:47 Stunden – 1:10 Minuten langsamer als vor einem Jahr in Erfurt.