Kilian Kötz (beim Wurf) ist eine Wucht im Rückraum, das weiß jeder in der Oberliga. Das Kastellaun/Simmerner Rückraum-Ass stellte seine Klasse auch im letzten Heimspiel beim 30:26-Sieg gegen den TV Nieder-Olm unter Beweis. Kötz traf elfmal, mit 183 Saisontoren belegt Kötz vor dem letzten Spieltag Rang drei in der Torschützenliste hinter Nieder-Olms Niclas Josten (211 Tore, traf siebenmal in Kastellaun) und Illtals Max Mees (192). Foto: B&P Schmitt