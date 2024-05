Plus Kastellaun

HSG Kastellaun/Simmern kann mit einem Sieg in Mülheim noch Achter werden

i In der Tabelle soll es für Kastellaun/ Simmern um Trainer Mirza Cehajic noch nach oben gehen am letzten Spieltag. Archiv Foto: B&P Schmitt

Letzter Spieltag in der Handball-Oberliga: Die HSG Kastellaun/Simmern beschließt ihre bisher beste Saison in der 4. Liga mit einem Auswärtsspiel am Samstag (18.30 Uhr) in Mülheim-Kärlich beim Rheinland-Rivalen HB Mülheim-Urmitz.