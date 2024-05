Plus Region

Vallendar heiß auf die Vizemeisterschaft – HBMU will Saison solide beenden

Von Lutz Klattenberg

i Die letzten Auszeiten der Saison stehen an: HVV-Trainer Veit Waldgenbach. Foto: Jörg Niebergall

In der Handball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar steht der letzte Spieltag an. Dabei kann der HV Vallendar im Heimspiel gegen den TV Offenbach mit einem Sieg die Vizemeisterschaft erreichen. Für HB Mülheim-Urmitz geht es im Prestigeduell gegen die HSG Kastellaun-Simmern darum, zweitbestes Team im Rheinland zu werden und am Ende einen einstelligen Platz zu belegen.