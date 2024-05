Plus Welling

Welling verpasst den Aufstieg – TVW verliert gegen Dudenhofen

Von Harry Traubenkraut

i Die Wellinger Abwehr um ihre starke Torhüterin Jacqueline Ungefug (blaues Trikot) zeigte im zweiten Aufstiegsrundenspiel gegen die HSG Dudenhofen eine starke Leistung, dennoch verloren die TVW-Frauen mit 17:18 und haben vor dem letzten Spiel am Sonntag in Zweibrücken keine Chance mehr, aufzusteigen. Foto: HetPix/Archivfoto

Die Handballerinnen des TV Welling haben auch die zweite Partie im Kampf um den Aufstieg in die Regionalliga Südwest verloren. In einer ungewöhnlich torarmen Begegnung verlor Welling zu Hause gegen die HSG Dudenhofen/Schifferstadt mit 17:18 (8:7). Der erste Platz der Runde und somit der Aufstieg in die Regionalliga wird am Sonntag im Spiel Dudenhofen gegen Sobernheim entschieden.