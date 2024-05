Plus Mülheim-Kärlich

Elfter statt Achter: HSG Kastellaun/Simmern verliert letztes Saisonspiel

i Nur das Nachsehen hatte die HSG Kastellaun/Simmern (rote Trikots) um (von links) Kilian Kötz, Max Kötz und Ömer Acar bei der 32:36-Niederlage beim Rheinlandrivalen HB Mülheim-Urmitz um Philipp Schwenzer (rechts). Aufsteiger Kastellaun beendete die Saison auf dem elften Tabellenplatz mit 27:33 Punkten. Foto: Jörg Niebergall

Statt Tabellenplatz acht ist es Rang elf für die HSG Kastellaun/Simmern in der Saisonabrechnung der Handball-Oberliga geworden: Der Aufsteiger verlor das Rheinland-Duell am letzten Spieltag in Mülheim-Kärlich vor 200 Zuschauern mit 32:36 (16:21) bei HB Mülheim-Urmitz.