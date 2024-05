Plus Saarlouis

Raus mit Applaus: HSG Hunsrück macht Saarlouis II zum Abschluss das Leben schwer

Von Frank Faber

i Die HSG Hunsrück (in Schwarz) um Jona Fink (links) und Jens Schneider bot der HG Saarlouis II lange Paroli, am Ende setzte sich der Saarlandmeister aber durch und steht als Aufsteiger in die Oberliga fest. Foto: Oliver Altmeier

Trainer Dejan Dobardzijev applaudierte und bedankte sich für die lautstarke Unterstützung bei den mitgereisten Anhängern der HSG Hunsrück in der Saarlouiser Stadtgartenhalle. Auf deren Parkett war der 47-jährige Serbe in der Spielrunde 2013/14 selbst ein halbes Jahr für den damaligen Handball-Zweitligisten HG Saarlouis am Ball. „Es war heute eine Belohnung für mich und schön, noch einmal in hier in Saarlouis zu sein“, sagte Ex-Profi Dobardzijev.