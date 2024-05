Plus Schifferstadt Nur Siege in einer perfekten Saison des HSV Sobernheim: Aufstieg ist das i-Tüpfelchen Von Tina Paare i Es ist vollbracht: Das erfolgreiche HSV-Team und die mitgereisten Fans bejubeln in Schifferstadt den Aufstieg in die Regionalliga. Foto: Kistner/HSV Sobernheim Die Handballerinnen des HSV Sobernheim haben nicht nur auf dem Spielfeld große Ausdauer, sondern auch beim Feiern. Bis in die Morgenstunden wurde der Aufstieg in die Regionalliga zelebriert. Lesezeit: 2 Minuten

Das haben sie sich nach einer perfekten Saison, in der sie ausschließlich Siege einfuhren, mehr als verdient. Auf die 16 Erfolge in der Rheinhessenliga ließ das Team in der Aufstiegsrunde drei weitere Siege folgen, deklassierte nacheinander die Meister aus dem Rheinland, dem Saarland und jüngst aus der Pfalz. Dabei war ...