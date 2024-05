Plus Kleinich

HSG Hunsrück verliert deutlich: Aufstiegstraum platzt im ersten Spiel

i Gegen einen starken Pfalzmeister HSG Dudenhofen/Schifferstadt hatte Rheinlandmeister HSG Hunsrück (in Schwarz, von links mit Jona Conrath, Luca Schneider und Kristof Schell) zum Auftakt der Aufstiegsrunde zur Oberliga immer wieder das Nachsehen. Hunsrück verlor in Kleinich mit 20:30 gegen Dudenhofen und kann sich bei nur einem freien Platz den Aufstieg eigentlich schon abschminken. Foto: Dennis Irmiter

Klassenunterschied in Kleinich vor 300 Zuschauern: Rheinlandmeister HSG Hunsrück hat am ersten Spieltag der Viererrunde um den Aufstieg in die Handball-Oberliga, die in der kommenden Saison in Regionalliga umgetauft wird, haushoch mit 20:30 (9:14) in der restlos ausverkauften Hirtenfeldhalle gegen einen in allen Belangen überlegenen Pfalzmeister HSG Dudenhofen/Schifferstadt verloren.