Plus Hinterweidenthal

Obersteiner Landesliga-Kicker verschlafen den Anfang: Dezimierter FSV kassiert 0:7-Schlappe

i Symbolfoto Foto: Adobe Stock/ / Smileus

Die Gegentore Nummer 115 bis 121 in dieser Saison in der Fußball-Landesliga kassierte der FSV Blau-Weiss Idar-Oberstein bei seinem Auswärtsspiel beim SV Hinterweidenthal. Am Ende hieß es 0:7 (0:3).