Plus Bingen

Wird der Abstieg von Hassia Bingen besiegelt? Planungen für die kommende Saison laufen

i Symbolbild Foto: Adobe Stock/Verein/Svenja Wolf

Ein Sieg muss her am Sonntag (15 Uhr) beim Tabellendritten SV Viktoria Herxheim, ansonsten ist der Abstieg von Hassia Bingen aus der Fußball-Verbandsliga besiegelt. Nach neun Jahren – vier davon in der Oberliga – würde es für die Hassia wieder runtergehen in die Landesliga Ost. Denn: Nach derzeitigem Stand geht es am Hessenhaus doch weiter.