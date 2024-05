Plus Simmertal

VfL Simmertal will einen Abschiedssieg: Alt steht gegen Kaiserslautern wieder zur Verfügung

Zum vorläufig letzten Mal tritt der VfL Simmertal in der Fußball-Landesliga zu Hause an. Gegner am Sonntag um 15 Uhr ist der VfR Kaiserslautern, der vor diesem vorletzten Spieltag noch ganz vage Hoffnungen auf den Klassenverbleib hat.