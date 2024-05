Plus Kirn

Salomon strahlt Zuversicht aus: SG Kirn peilt Heimsieg gegen Zweibrücken an

i Thiago (rechts) hat schon so manche Fußballschlacht geschlagen. Die Erfahrung des Brasilianers könnte für die SG Kirn im so wichtigen Spiel im Abstiegskampf gegen Zweibrücken von großer Bedeutung sein. Foto: Michael Greber

Jörg Salomon hat einfach ein gewinnendes Wesen. Der Trainer der SG Kirn/Kirn-Sulzbach strahlt auch vor dem so entscheidenden Spiel im Landesliga-Abstiegskampf, am Freitag (19.30 Uhr) zu Hause in Kirn-Sulzbach gegen den TSC Zweibrücken, ungekünstelte Zuversicht aus.