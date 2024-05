Plus Bad Kreuznach

Drei Jahre der Unterschiedsspieler bei Eintracht Bad Kreuznach: Nauth darf Abschied selbst gestalten

Das Händeschütteln vor dem Spiel wird einiges an Zeit in Anspruch nehmen. „Bei uns wird es wieder einmal einen Umbruch geben“, sagt Thorsten Effgen, der Trainer des Fußball-Verbandsligisten SG Eintracht Bad Kreuznach, mit Blick auf die mindestens neun Spieler, die vor der Heimpartie am Sonntag um 15 Uhr gegen den SV Hermersberg verabschiedet werden.