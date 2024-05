Plus Region Nahe TuS Becherbach macht die Spvgg Wildenburg vorzeitig zum Meister – Mörschied II profitiert vom Hochwald-Patzer Von Malin Franke i Hier jubelt der Meister. Die Spvgg Wildenburg ist nach einem 4:0-Sieg bei der SG Perlbachtal nicht mehr einzuholen und steigt in die A-Klasse auf. Foto: Markus Doll Die Spvgg Wildenburg ist am viertletzten Spieltag Meister der Fußball-B-Klasse Birkenfeld 1 geworden und steht als erster Aufsteiger in die A-Klasse fest. Die Wildenburger gewannen bei der SG Perlbachtal 4:0 und profitierten vom überraschenden 3:0-Sieg des TuS Becherbach gegen die Spvgg Hochwald. Lesezeit: 3 Minuten

„Wir waren die beste Mannschaft in dieser Saison, die fitteste, die spielerisch stärkste und großartig im Abwehrverhalten. Wir hatten die beste Balance in unserem Spiel“, sagte Sascha Nicolay, der Wildenburger Coach und hielt fest: „Der Verein und meine Jungs haben diesen Titel so sehr verdient.“ Im Kampf um Platz zwei hat ...