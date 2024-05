Plus Kreis Birkenfeld

FC Lauretta will Minichance auf den Klassenerverbleib nutzen: Frauenbergs Coach hält C-Klasse für unattraktiv

Von Björn Peters

i Symbolfoto Foto: Adobe Stock/ / Smileus

Ob das in der kommenden Woche anstehende Spitzenspiel zwischen dem VfL Weierbach und dem TuS Oberbrombach so richtig heiß wird, entscheidet sich am Sonntag. Der TuS Oberbrombach empfängt um 15 Uhr die SG Unnertal und der VfL Weierbach muss um 15 Uhr zum TuS Niederbrombach. Beides Aufgaben, in denen durchaus auch ein Stolperer möglich wäre, der die Ausgangssituation fürs Topspiel verändern könnte.