Plus Ahrweiler

Ahrweiler will am Mittwoch ins Endspiel einziehen – Ein Pokalsieger ist zweiter Neuzugang für neue Saison

Von Lutz Klattenberg

i Nils Habscheid (links mit dem Sportlichen Leiter Jonny Susa) ist nun zweiter Neuzugang beim ABC nach Torhüter David Weidner (SSV Bornheim). Der 27-Jährige spielte zuletzt für den SV Rot-Weiß Wittlich. Foto: Dina Susa/ABC

Passenderweise hat Fußball-Rheinlandligist Ahrweiler BC am Montag einen Mittelrheinpokalsieger als zweiten Neuzugang präsentiert. Am eigenen Pokalerfolg soll dann am Mittwochabend (19.30 Uhr) weiter gearbeitet werden. In Stadtkyll bei Rheinlandligaspitzenreiter SG Schneifel will die Mannschaft ihren ersten Finaleinzug im Rheinlandpokalwettbewerb schaffen. „Es ist eines der größten Spiele in der Vereinsgeschichte“, meint Jonny Susa, Sportlicher Leiter beim ABC.