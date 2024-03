Plus Gonsenheim Zweite Niederlage: Alemannia Waldalgesheim zieht in Gonsenheim den Kürzeren Von Lukas Erbelding i SVA-Trainer Elvir Melunovic (im Vordergrund) Foto: Klaus Castor/Archiv Zweites Spiel, zweite Niederlage: Nach dem 0:3 gegen den FV Engers hat Fußball-Oberligist SV Alemannia Waldalgesheim auch seine Auswärtspartie beim SV Gonsenheim verloren. Lesezeit: 1 Minute

Mit 1:3 (0:0) unterlagen die Alemannen am Wildpark. Dabei hatte es recht lange zumindest nach einem Punktgewinn für den SVA ausgesehen. Nach torloser erster Hälfte erwischte die Mannschaft von Trainer Elvir Melunovic einen guten Start in Durchgang zwei. Lewis Lincoln Long brachte die Gäste mit 1:0 in Führung (49.). Etwa ...