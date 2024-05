Plus Pirmasens Die Karbacher „Kaffeefahrt“ nach Pirmasens mündet in einer 2:7-Klatsche Von Florian Kircher i Nach langer Verletzungspause wurde Karbachs Selim Denguezli (links) nach 73 Minuten eingewechselt, natürlich konnte er dem Spiel beim Stand von 1:7 für Pirmasens um 4:1-Torschütze Luka Dimitrijevic keine Wende mehr geben. Am Ende hatten die Karbacher war noch einmal getroffen, die Partie endete 2:7. Foto: Sabine Reiser Debakel im letzten Auswärtsspiel der Saison: In der Fußball-Oberliga unterlag der Tabellenelfte FC Karbach am vorletzten Spieltag beim Dritten FK Pirmasens vor 476 Zuschauern im Framas-Stadion mit 2:7 (1:3). Lesezeit: 3 Minuten

Dass überhaupt im Framas-Stadion gespielt wurde, war nicht selbstverständlich. In der Südwestpfalz goss es am Freitag wie in Strömen, ringsherum hatten die Dörfer und Städte mit Hochwasser zu kämpfen. Doch der Rasen im Stadion hatte die Wassermassen gut verkraftet. Der FKP legte los wie die Feuerwehr. Das 3:1 zur Halbzeit ...