Plus Karbach

FC Karbach: Der Abschied des „Langen“ steht am Mittwoch im Mittelpunkt

i David Eberhardt (in Blau, Zweiter von rechts) bestreitet gegen Auersmacher am Mittwoch nach 16,5 Jahren sein letztes Spiel für den FC Karbach. Foto: Hermann-Josef Stoffel

Elf Tage vor dem regulären Saisonende in der Fußball-Oberliga am 2. Juni absolviert der FC Karbach bereits am Mittwoch (19 Uhr) sein letztes Saisonspiel: Auf dem Quintinsberg empfängt der Tabellenelfte (51 Punkte) den Siebten SV Auersmacher (58 Zähler). Da es für beide Klubs um nichts mehr geht, konnte die Partie um fast zwei Wochen vorgezogen werden.