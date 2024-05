Plus Kreis Neuwied

Siege für die Topteams: Oberlahr und Bruchertseifen drehen nach der Pause auf – Güllesheim wacht nach Anschlusstor wieder auf

Von Daniel Korzilius

Der VfL Oberlahr-Flammersfeld hat sich am 23. Spieltag der Fußball-Kreisliga B 2 dank einer Leistungssteigerung im zweiten Durchgang mit 4:1 bei der SG Lautzert II durchgesetzt und damit sein Fünfpunktepolster an der Tabellenspitze verteidigt. Im Tabellenkeller schnupperten die Sportfreunde Ingelbach an ihrem ersten Punktgewinn in der Rückrunde, ehe dem Gegner SG Puderbach II in der 95. Minute noch der 3:2-Siegtreffer gelang.