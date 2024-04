Plus Kreis Neuwied

Reserve des Bezirksligisten kann wichtigen Schritt gehen: Kellerduell für die SG Lautzert II

Von Daniel Korzilius

Im Abstiegskampf der Fußball-Kreisliga B 2 werden am Ende drei Teams in den sauren Apfel beißen und den Gang in die Kreisliga C antreten müssen. Die drei Absteiger machen die SG Lautzert-Oberdreis/Berod-Wahlrod II (16 Punkte), die SG Bitzen/Siegtal (14 Punkte), die Sportfreunde Ingelbach (11 Punkte) und Vatan Spor Hamm (10 Punkte) unter sich aus.