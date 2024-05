Plus Kreis Neuwied

Drei Staffeln drei Spieltage vor dem Saisonende: Die Meister der B2, B4 und B5 werden noch gesucht

Von Daniel Korzilius

i Die Kickers Westerwald (weiße Trikots) haben weder mit dem Abstiegskampf, noch mit der Entscheidung um die Meisterschaft mehr etwas zu tun. Meister werden kann hingegen noch die SG Bruchertseifen (hellblaue Shirts). Der Tabellenzweite lauert auf Patzer des Spitzenreiters VfL Oberlahr. Foto: Creativ/Heinz-Werner Lamberz

In den drei Staffeln der Fußball-Kreisliga B (2, 4 und 5), in denen Mannschaften aus dem Kreis Neuwied spielen, steht drei Spieltage vor dem Saisonende noch kein Meister fest. Und am Tabellenende wird noch heftig um den Klassenverbleib gekämpft, gezittert und gebangt.