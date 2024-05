Plus Kreis Neuwied VfL Oberlahr will den Aufstieg und danach die Nacht zum Tag machen – Heimspiel gegen Erpel Von Daniel Korzilius i Trainer Erich Langhard (Foto) muss mit seinem SV Rengsdorf den Punktekoeffizienten verbessern, wenn es noch zum Aufstieg in die Kreisliga A reichen soll. Foto: Jörg Niebergall Der VfL Oberlahr-Flammersfeld hat zu Hause mit zwölf Siegen aus zwölf Spielen (62:5 Tore) eine blütenweiße Weste, kann sich mit einem weiteren Heimsieg gegen den FV Rot-Weiß Erpel (Fr., 20 Uhr, in Oberlahr) zum Meister der Kreisliga B 2 krönen und somit einem Endspiel am letzten Spieltag bei der SG Bruchertseifen aus dem Weg gehen. Lesezeit: 2 Minuten

Nicht nur Sekt dürfte in Oberlahr bereits kaltgestellt sein, denn der Vorsitzende Rainer Wilfert kündigte für den Fall des Titelgewinns ausgiebige Feierlichkeiten an: „Wir machen die Nacht zum Tag“, verspricht er. Selbst wenn die Entscheidung im Titelrennen schon am Freitag fallen sollte, darf sich die abstiegsbedrohte SG Lautzert-Oberdreis/ Berod-Wahlrod II ...