Plus Asbach/Straßenhaus Asbacher Reserve will 10:1-Schwung mitnehmen – Ellingen II in der Favoritenrolle Nachdem der TuS Asbach II seine beiden bisherigen Heimspiele der Fußball-Kreisliga B 2 im Jahr 2024 jeweils mit 0:2 verloren hat, will der Aufsteiger den Schwung des 10:1-Erfolges aus Ingelbach mitnehmen und gegen den Tabellennachbarn SV Güllesheim auch zu Hause wieder jubeln (So., 12 Uhr).

Die SG Ellingen/Bonefeld/Willroth II geht als klarer Favorit in die Partie gegen die Spfr Ingelbach, die alle sieben Spiele nach der Winterpause verloren und dabei 55 Gegentore kassiert haben (So., 12.30 Uhr in Straßenhaus). Die SG Puderbach/Daufenbach/Urbach-Dernbach/Raubach II trifft auf den SSV Weyerbusch, bei dem mit Stefan Bischoff der ehemalige Trainer ...