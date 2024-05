Plus Kreis Neuwied

Mit 10:0-Kantersieg: VfL Oberlahr-Flammersfeld sichert sich den ersten Matchball zum Titelgewinn

Von Daniel Korzilius

Mit dem 20. Sieg im 24. Spiel hat der VfL Oberlahr-Flammersfeld in der Fußball-Kreisliga B 2 seinen Fünfpunktevorsprung auf die SG Bruchertseifen gewahrt und kann am Freitagabend im Heimspiel gegen den FV Rot-Weiß Erpel die Meisterschaft und den Aufstieg in die Kreisliga A perfekt machen.