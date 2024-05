Kreisliga A St. 7: Rheinböllens Aufstieg ist nach 1:1 in Oberfell und späten Toren vertagt

In Sabershausen ist immer was los: Beim Kellerduell SG Vorderhunsrück (in Blau) gegen Spvgg Cochem verteilte Schiedsrichter Nico Berenz gleich drei Platzverweise, hier trifft es Cochems Yannik Heidger (Nummer 6), der Gelb-Rot sah. Die Partie endete 2:2, Vorderhunsrück hat drei Spieltage vor Schluss fünf Punkte und Cochem vier Punkte Vorsprung auf Biebertal/Unterkülztal und den ersten Abstiegsplatz zwölf. Foto: Sascha Berkele