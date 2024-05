Plus Simmern/Cochem

Kreisliga A St. 7: Vorderhunsrück, Hausbay und Cochem durch, Kirchberg II noch nicht ganz

Von Sina Ternis

i Klassenerhalt perfekt gegen Klassenerhalt noch nicht ganz perfekt: Hausbay mit Marvin Vogt (rechts) ist nach dem 1:1 gegen Kirchberg II um Jannick Rode aus dem Rheinlandliga-Kader durch, die TuS-Reserve ist es fast, sie hat fünf Punkte Vorsprung bei noch zwei ausstehenden Spielen. Foto: hjs-Foto

Wenn am drittletzten Spieltag auch noch keine finale Entscheidung im Abstiegskampf der Fußball-Kreisliga A Staffel 7 gefallen ist, so sind doch einige Dinge klar: Vorderhunsrück, Cochem und Hausbay können frühzeitig einen Haken an das Thema Klassenerhalt machen.