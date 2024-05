Plus Dommershausen

Kreisliga A Staffel 7: Schneiders Treffer gegen Ober Kostenz lässt Vorderhunsrück aufatmen

Von Sina Ternis

Die Erleichterung war Alex Blatt, dem Coach der SG Vorderhunsrück, anzuhören: Seine Mannschaft hat das Nachholspiel in Dommershausen gegen eine bislang in diesem Jahr in Meisterschaftsspielen ungeschlagene SG Ober Kostenz/Kappel mit 1:0 (1:0) gewonnen und hat damit den Vorsprung auf die Abstiegsplätze der Fußball-Kreisliga A Staffel 7 auf acht Zähler ausgebaut auf den Drittletzten Biebertal – und das bei nur noch drei ausstehenden Partien. Der Klassenverbleib dürfte in trockenen Tüchern sein.