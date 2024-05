Plus Simmern/Cochem

Kreisliga A Staffel 7: Rheinböllener Sieg gegen Müden würde den Aufstieg bedeuten

Von Sina Ternis

Einige wichtige Spiele stehen in der Fußball-Kreisliga A Staffel 7 am drittletzten Spieltag (alle Begegnungen am Sonntag) auf dem Programm, die wichtigste geht wohl in Rheinböllen über die Bühne: Gewinnt der TuS gegen Absteiger Müden ist er Meister und kehrt nach nur einem Jahr A-Klasse in die Bezirksliga Mitte zurück.