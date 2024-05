Plus Rheinböllen

Kreisliga A St. 7: Rheinböllen setzt sich gegen Müden die Krone auf – Mit 1:0 zum Titel

Von Sina Ternis

i Die Meister-Krone musste sich der TuS Rheinböllen in dieser Saison nur ganz selten richten und krönte mit dem 1:0-Sieg gegen Absteiger Müden eine souveräne Saison mit dem direkten Wiederaufstieg in die Bezirksliga. Das Team von Trainer Rafael Sousa, der einige Sekt- und Bierduschen über sich ergehen lassen musste, ist mit seinen 53 Punkten nicht mehr einzuholen, der Feiermarathon begann direkt nach der Partie. Foto: B&P Schmitt

Am Sonntag um 17.23 Uhr war es so weit: Nach nur einem Jahr in der Fußball-Kreisliga A Staffel 7 konnte der TuS Rheinböllen den direkten Wiederaufstieg in die Bezirksliga Mitte feiern. Nach einem knappen, aber verdienten 1:0 (0:0)-Sieg gegen die bereits abgestiegene SG Müden/Moselkern/Treis-Karden ist die Mannschaft von Rafael Sousa an den noch verbleibenden zwei Spieltagen nicht mehr einzuholen.