Plus Simmern/Cochem Kreisliga A Staffel 7: Meister Rheinböllen rotiert und siegt – Wer wird Zweiter? Von Sina Ternis i Meister Rheinböllen (links mit Erik Keller) lässt derzeit nicht locker, nach dem 1:0 gegen Müden mit Leon Becker-Plein gab es unter der Woche ein 4:0 in Hausbay, am Sonntag geht es zur SG Vorderhunsrück. Foto: B&P Schmitt Vorletzter Spieltag in der Fußball-Kreisliga A Staffel 7: Mit Rheinböllen steht der Meister fest, absteigen müssen Urbar, Müden und Biebertal, wenn die SG heute gegen Löf nicht gewinnt. Lesezeit: 6 Minuten

Der Tabellenzweite der A 7 muss oder darf sich auf eine Relegation um den Aufstieg in die Bezirksliga einstellen. Bei drei freien Plätzen in den Bezirksligen für die neun A-Klasse-Zweiten wird der Aufstieg sportlich entschieden und nicht per Anwendung der Quotientenregelung. Da sich in den höheren Ligen durch Aufstiegs- und Relegationsrunden ...