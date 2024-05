Plus Simmern/Cochem

Kreisliga A Staffel 7: Ober Kostenz kann in Dommershausen Platz zwei erobern

Ein Nachholspiel steht in der Fußball-Kreisliga A Staffel 7 am Mittwoch auf dem Programm: Um 20 Uhr empfängt die SG Vorderhunsrück (9.) die SG Ober Kostenz/Kappel (5.) auf dem Rasenplatz in Dommershausen.