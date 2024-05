Plus Wissen

Mit Mann und Maus und Merling: Wissen beißt sich an Tarforsts Abwehrbollwerk die Zähne aus – Winzenburg scheitert vom Elfmeterpunkt

Von Tom Hardt

i Steven Winzenburg (in Blau), der hier mit einem Beinschuss das gegnerische Abwehrbollwerk zu überwinden versucht, vergab bei der knappen Niederlage gegen Trier-Tarforst (in Rot) die größte Wissener Chance zum Ausgleich, als er einen Foulelfmeter übers Tor setzte. Foto: balu

Der VfB Wissen hat in der Rheinlandliga den Sprung in die obere Tabellenhälfte verpasst. Beim 0:1 (0:0) gegen den FSV Trier-Tarforst mussten sich die Siegstädter nach zuvor drei Siegen in Serie noch mal geschlagen geben, während der knappe Erfolg für die Gäste dagegen in sportlicher Hinsicht überlebenswichtig war. Die Moselaner schafften nicht nur den ersten Dreier nach fünf Niederlagen in Folge, sondern kletterten in der Tabelle zumindest auf einen potenziellen Nichtabstiegsplatz.