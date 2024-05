Plus Nentershausen

Eisbachtal ist bereit für den Titel: Wörsdörfer-Elf zieht Malberg im Eilverfahren den Stecker

Von Klaus Sackenheim

i Gabriel Jost (rechts) machte auch gegen die SG Malberg ein starkes Spiel und bereitete kurz nach der Pause den vorentscheidenden Treffer zum 4:1 durch Jonah Arnolds vor. Foto: Andreas Hergenhahn

Wer Thorsten Wörsdörfer als Trainer verpflichtet, setzt auf Erfolg – und hat in der Regel die richtige Entscheidung getroffen. Der Ex-Profi liefert zuverlässig ab – wie zuletzt in Niederroßbach, davor in Dietkirchen und aktuell bei den Eisbachtaler Sportfreunden. Noch ist zwar nichts eingetütet im Titelrennen der Fußball-Rheinlandliga, wo nach dem 31. Spieltag die Sportfreunde punktgleich mit Mülheim-Kärlich das Klassement anführen, aber wie die „Eisbären“ absolut fokussiert auch ihre jüngste Hausaufgabe gelöst haben, war schon aller Ehren wert.