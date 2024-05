Plus Kirchberg

Abschied in Kirchberg: Viel Lob für Trainerduo Joerg und Sagel vor ihrem letzten Heimspiel gegen Metternich

Von Mirko Bernd

i Heimabschied für den Trainer: Für Patrick Joerg ist im Sommer nach fünf Jahren Schluss beim TuS Kirchberg. Am Mittwochabend steht seine letzte Partie vor heimischem Publikum gegen den FC Metternich an. Foto: Dennis Irmiter

Durch die Verschiebung der letzten Spieltage in der Fußball-Rheinlandliga wegen des Rheinlandpokal-Endspiels am 25. Mai mit Beteiligung der SG Schneifel Stadtkyll, steht für den TuS Kirchberg bereits am Mittwochabend um 20 Uhr das letzte Heimspiel in dieser Saison an. Es wird damit auch der Abschied für das Trainergespann Patrick Joerg und Artem Sagel vom heimischen Publikum. Zu Gast ist der FC Metternich.