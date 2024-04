Plus Eschelbach

FFC will großen Schritt machen: Montabaur empfängt Wörrstadt – Zwei ähnliche Entwicklungen

i Grund zu jubeln hätten die Spielerinnen des FFC auch am Sonntag gerne. Foto: Andreas Hergenhahn

„Ich weiß nicht, was sie da gemacht haben“, blickt Kurt Schaaf, der Trainer des 1. FFC Montabaur, auf die positive Entwicklung des kommenden Gegners in der Frauenfußball-Regionalliga Südwest. „Die werden mit ordentlich Selbstbewusstsein kommen“, so der 73-Jährige, der mit seinen Fußballerinnen mit dem TuS Wörrstadt am Sonntag, 14.30 Uhr, auf dem Eschelbacher Rasenplatz den aktuell Tabellenzehnten empfängt.