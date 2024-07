Plus Andernach SG 99 geht mit fünf Neuen ins Trainingslager – Andernachs Teamchef Steinbach will lehren und lernen Von Stefan Kieffer i Die Andernacher Neuzugänge, hier eingerahmt von Teamchef André Steinbach und Co-Trainerin Verena Willinek, von links Alina Recht, Anna-Lena Leipelt, Malou Müller und Isabell Pfeiffer. Nicht auszuschließen, dass die SG 99 noch die eine oder andere weitere Verstärkung an Land zieht. Foto: Tobias Jenatschek Neue Saison, neuer Teamchef: Die Frauen der SG 99 Andernach bereiten sich unter der Regie von André Steinbach auf die Spielzeit in der 2. Bundesliga vor. Lesezeit: 2 Minuten

Eine Woche nach dem Trainingsstart unter neuer Leitung haben sich die Zweitliga-Fußballerinnen der SG 99 Andernach übers Wochenende zum Trainingslager in Bitburg aufgemacht. Dort eröffnen die Andernacherinnen am heutigen Samstag um 15.30 Uhr den Testspielreigen gegen die U 20 des Bundesligisten 1. FC Köln. Dem eigenen Publikum stellt sich die Mannschaft am ...