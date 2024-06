Plus Bitburg

Bitburgs Aufstiegsverzicht ärgert Urbar – Wie die Teams aus dem Rheinland in der Saison abgeschnitten haben

Von Bodo Heinemann

i Der SC 13 Bad Neuenahr (im Vordergrund mit Rebecca Schumann am Ball) und die SG 99 Andernach II (links Anga Bartzen, rechts Luisa Deckenbrock) treffen auch in der Saison 2024/25 in der Regionalliga Südwest wieder wenigstens zweimal aufeinander. Foto: Tobias Jenatschek

Mit dem Rheinlandpokal-Finale am Samstag um 18 Uhr zwischen dem TuS Issel und dem SC 13 Bad Neuenahr in Bitburg endet für die Frauen die Fußballsaison 2023/24 im Verbandsgebiet. Pikante Randnotiz: Der gastgebende FC Bitburg sorgte im Vorfeld der Veranstaltung für Wirbel, weil die Mannschaft trotz Meisterschaft in der höchsten Verbandsklasse auf den Aufstieg in die Regionalliga Südwest verzichtet. Die abschließende Lage in den Klassen mit Teams aus dem Rheinland im Überblick: